Sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve taşımalı eğitimle ilgili konularda uyaran ekipler, öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi ve araç muayeneleri gibi konularda bilgiler aktardı.

Kaynak: AA

Jandarma, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıgöl'de okul servisleri denetlendi - Son Dakika

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