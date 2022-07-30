Jandarma timleri motosiklet kullanıcılarını bilgilendirdi - Son Dakika
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Jandarma timleri motosiklet kullanıcılarını bilgilendirdi

30.07.2022 11:39
Jandarma timleri motosiklet kullanıcılarını bilgilendirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik bilgilendirme çalışmaları artarak devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik bilgilendirme çalışmaları artarak devam ediyor.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik timleri tarafından trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde '1 kask 1 hayat' sloganıyla hem denetimler hem de bilgilendirme faaliyetleri artırıldı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımın artması sonucu meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanmaların minimum seviyeye indirmek amacı ile Sarıgöl'ün mahallelerinde Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma Motorize Asayiş Timi ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik müşterek yapılan trafik denetim faaliyetlerinin artırarak devam ediyor. Denetimin amacı sürücü ve yolcuların huzur içerisinde gidecekleri yerlere sağlıklı gidebilmesinin sağlanması olarak açıklanırken, yapılan denetimlerin amacına ulaşabilmesi için Sarıgöl'e bağlı mahallelerde vatandaşlara kask kullanımı ve önemi hakkında seminer faaliyetlerinin de devam edeceği belirtildi.

Vatandaşlar da jandarma trafik timlerinin verdiği bilgilendirmelerden memnun olduklarını dile getirdi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma timleri motosiklet kullanıcılarını bilgilendirdi - Son Dakika

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