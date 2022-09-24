İlçedeki diğer kazada ise Baharlar Mahallesi'nde 32 AE 866 plakalı araçla çarpışan 44 H 1532 plakalı motosikletin sürücüsü Fevzi Ç. (58) ve yanındaki Nida Ç.( 59) hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: AA

Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıgöl'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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