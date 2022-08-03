Jandarma ekipleri yasadışı olarak kenevirleri diken kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı. Ele geçirilen kenevir bitkileri ise numune alınımın ardından yakılarak imha edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Sarıgöl, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanlık alanda 605 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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