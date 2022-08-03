Ormanlık alanda 605 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Ormanlık alanda 605 kök kenevir ele geçirildi

03.08.2022 15:01
Ormanlık alanda 605 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alana ekili 605 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alana ekili 605 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri kenevirleri eken kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler ormanlık alanda çok miktarda kenevir bitkisi ele geçirdi.

Sarıgöl İlçesi Beyharmanı Mahallesi Kestanelik Mevkiinde jandarma ekipleri aldıkları bir duyum üzerine bugün saat 11.00 sıralarında, ormanlık alanda yaptıkları kontrolde boyları 50 ila 180 santimetre arasında değişen 605 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri yasadışı olarak kenevirleri diken kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı. Ele geçirilen kenevir bitkileri ise numune alınımın ardından yakılarak imha edildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Sarıgöl, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda 605 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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