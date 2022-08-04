Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldıkları bir duyum üzerine Sarıgöl Afşar Mahallesi Yenimahalle 'de ormanlık alanda yaptıkları aramada boyları 50 ila 180 santimetre arasında değişen 180 kök kenevir bitkisi ile aynı yerde kurtulmaya bırakılan 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Sarıgöl, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanlık alanda kenevir ve kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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