Manisa'da 1 kilo 784 gram esear yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 1 kilo 784 gram esear yakalandı

14.08.2022 20:51
Manisa'da 1 kilo 784 gram esear yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürüldü. - MANİSA

YORUMLAR
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Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Uyuşturucuları atıp kaçarken yakalandılar Uyuşturucuları atıp kaçarken yakalandılar
Kaynak: İHA

Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 1 kilo 784 gram esear yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 1 kilo 784 gram esear yakalandı - Son Dakika
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