Alınan bilgiye göre, Büyükbelen Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan A.S. (50) ile yengesi Ayşe S. (56) ve yeğeni Alper S. (25) arasında tartışma çıktı. A.S'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Kaynak: AA

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada anne ve oğlu tüfekle yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.