Manisa'da arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada anne ve oğlu tüfekle yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada anne ve oğlu tüfekle yaralandı

14.09.2022 18:42
Manisa'da arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada anne ve oğlu tüfekle yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada anne ve oğlu tüfekle yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada anne ve oğlu tüfekle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükbelen Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan A.S. (50) ile yengesi Ayşe S. (56) ve yeğeni Alper S. (25) arasında tartışma çıktı. A.S'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin Manisa Şehir Hastanesine kaldırdığı Alper S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Ayşe S'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan A.S. bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

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Kaynak: AA

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada anne ve oğlu tüfekle yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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