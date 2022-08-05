Manisa'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

05.08.2022 19:41
Manisa'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çalıştığı iş yerinde 5 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çalıştığı iş yerinde 5 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

Mütevelli Mahallesi'ndeki bir tavukçuluk işletmesinde işçi olarak çalışan G.B. (18) işletme içerisinde bulunan paletleri 5 metre yükseklikte olan platforma yerleştirdiği sırada düştü.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

G.B. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Saruhanlı Devlet Hastanesine, ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine sevk edildi.

G.B'nin sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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