Manisa'da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çalıştığı iş yerinde 5 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.
Mütevelli Mahallesi'ndeki bir tavukçuluk işletmesinde işçi olarak çalışan G.B. (18) işletme içerisinde bulunan paletleri 5 metre yükseklikte olan platforma yerleştirdiği sırada düştü.
İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
G.B. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Saruhanlı Devlet Hastanesine, ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine sevk edildi.
G.B'nin sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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