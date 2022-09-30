Saruhanlı'daki sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Tirkeş Mahallesi'nde 4 ikamete baskın düzenledi.
Ekiplerce ikametlerde yapılan aramalarda kaçak şekilde üretilmiş 900 litre şarap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 85 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler C.A, C.Ü, N.Ü. ve Ü.İ. gözaltına alındı.
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