Manisa'nın şehidini binler uğurladı - Son Dakika

Manisa'nın şehidini binler uğurladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada şehit düşen Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada şehit düşen Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması amacıyla taşındığı kamyondan indirildiği esnada meydana gelen patlamada Manisalı Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar, şehit düştü. Şehit olan 32 yaşındaki Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar için memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde cenaze töreni düzenledi. Tören öncesi şehit Yazar'ın cenazesi baba ocağına getirilerek helallik alındı. Burada yapılan dualarla birlikte şehit Yazar'ın cenazesi korona virüs tedbirleri dolayısıyla geniş alana sahip olan Uluderbent Mahallesi spor sahası içerisine getirildi. Burada cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar, mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazede, şehidin annesi Fatma Yazar ve baba Mehmet Yazar'ın ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü. Öte yandan anne Fatma Yazar kadın astsubaylar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Şehit cenazesine, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın - Hüseyin Keskin/İHA)

Alaşehir, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'nın şehidini binler uğurladı - Son Dakika
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