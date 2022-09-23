Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

23.09.2022 14:05
Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçelerinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ile 27 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçelerinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ile 27 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

27 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri de ilçeye bağlı Yukarıçobanisa Mahallesi'nde bir otomobilde yaptıkları aramada 1 kilo 100 gram esrar ile 1 tabanca buldu.

Sürücü gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu Son dakika haberleri | Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberleri | Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı 'TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI' İLANI TESPİT EDİLDİ, SİKKE GÖRÜNÜMLÜ OBJELERLE YAKALANDI 'TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI' İLANI TESPİT EDİLDİ, SİKKE GÖRÜNÜMLÜ OBJELERLE YAKALANDI
Kaynak: AA

Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:59 Elbisesi otobüsün kapısına takılan kadının feci ölümü kameraya yansıdı
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 20:15:03. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement