Manisa'da iki ayrı adrese kenevir operasyonu - Son Dakika
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Manisa'da iki ayrı adrese kenevir operasyonu

10.08.2022 13:28
Manisa'da iki ayrı adrese kenevir operasyonu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 farklı adreste jandarma ekipleri tarafından kenevir ve esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 farklı adreste jandarma ekipleri tarafından kenevir ve esrar maddesi ele geçirildi. Kenevir yetiştirenlerden birinin kasten adam öldürme suçuyla hükümlüyken Covid iznine bağlı olarak cezaevinden çıktığı ve şahsın yakalanması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı ve Aşağı Çobanisa Mahallelerinde jandarma ekipleri tarafından toplam 108 kök kenevir bitkisi bin 100 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Mısır tarlasındaki kenevirlere el konuldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesinde dün saat 19.00 sıralarında jandarma ekipleri C.E. (53) isimli şahsın işlettiği mısır tarlasında boyları 150-250 santimetre arasında değişen 15 adet Hint Keneviri tespit edildi. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

Covid iznine gönderilen hükümlü teyzesinin evinde kenevir yetiştirmiş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Asağıçobanisa Mahallesinde dün saat 17.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM Şube ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan çalışmalar sonucunda H.N.K. (52) isimli şahsın, teyzesine ait evin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ev ve eklentilerinde ekipler ve narkotik köpeği ile yapılan aramada, evin bahçesinde boyları 50 santimetre ile 3,5 metre arasında değişen 93 kök kenevir bitkisi, 1100 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Olayın şüphelisi H.N.K.'nin 'Kasten Adam Öldürme' olayı hükümlüsü olduğu ve Covid iznine gönderildiği tespit edilirken, şüpheli şahsı yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Şehzadeler, Jandarma, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da iki ayrı adrese kenevir operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da iki ayrı adrese kenevir operasyonu - Son Dakika
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