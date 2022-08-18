Sıfır otomobili arıza yapmıştı, 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıfır otomobili arıza yapmıştı, 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı

18.08.2022 11:16
Sıfır otomobili arıza yapmıştı, 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, aldığı sıfır otomobil arızalanınca otomotiv bayisine dava açan Necip Kandemir (36), 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, aldığı sıfır otomobil arızalanınca otomotiv bayisine dava açan Necip Kandemir (36), 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı. Manisa İcra Hukuk Mahkemesi, firmanın, Kandemir'e 408 bin 200 TL ödemesine hükmetti. Kandemir, "Araç, 8 bin kilometredeyken arıza yaptı. Değiştirmedikleri için mahkemeye başvurdum. Sonunda davayı kazandık" dedi.

Evli ve 1 çocuk babası Necip Kandemir, 2015 yılında otomobil firmasının Manisa bayisinden sıfır otomobili, 59 bin 700 liraya satın aldı. Kandemir, 8 bin kilometrede motor arızası veren aracını servise götürdü. Arızanın üretimden kaynakladığını kabul eden yetkili servis, Kandemir'e 13 bin lira daha vermesi halinde aracı üst modeliyle değiştirmeyi teklif etti.

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE GİTTİTeklifi kabul etmeyen Necip Kandemir, 2016 yılında dava açtı. Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Manisa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi raporlarına göre mahkeme, aracın yenisiyle değiştirilmesi ve tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi. Otomotiv firması, karara İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz etti. İstinaf Mahkemesi'nden gelen kararda aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmedildi. Dava, 3 Aralık 2021'de, Necip Kandemir lehinde sonuçlandı. Aracın sıfırının piyasada olmaması nedeniyle Kandemir ve avukatı Ali Zafer İksir, Manisa İcra Hukuk Mahkemesi'ne kıymet takdiri yapılması başvurusunda bulundu. Manisa İcra Hukuk Mahkemesi, 21 Haziran 2022'de firmanın, Kandemir'e araç bedeli olarak 408 bin 200 TL ödenmesi kararını verdi.'UZUN SÜRDÜ AMA KAZANDIK'Uzun süren dava sonrası mutlu olduğunu dile getiren Necip Kandemir, "2016'da aldığım araç, 8 bin kilometredeyken arıza yaptı. Değiştirmedikleri için mahkemeye başvurdum. Mahkemeyi sonunda davayı kazandık. Paramızı aldık. Dava güzel bir şekilde sonuçlandığı için mutluyuz" diye konuştu.

Kandemir'in avukatı Ali Zafer İksir de dava süreciyle ilgili bilgi vererek, "Uzun sürse de kazanmış olduğumuz dava neticesinde hem müvekkilim hem ben çok mutluyuz" dedi.


YORUMLAR
500
Manisa'da PKK terör örgütüne üye olduğu belirlenen şahıs tutuklandı Manisa'da PKK terör örgütüne üye olduğu belirlenen şahıs tutuklandı Manisa'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Manisa'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır otomobili arıza yapmıştı, 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var
10:55 Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti
10:48 Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret
10:50 Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın fiyatları değişkenlik gösteriyor
10:49 Genç erkeklerle birlikte olmak için ülkeye gelen yaşlı İngiliz kadın turistlere Gambiya'dan tepki geldi
10:08 Belediye çalışanları maaşlarına yapılan zam sonrası belediye başkanıyla omuz omuza halay çekti
10:01 Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteci için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı
09:58 Bıçakla marketi soyan zanlıdan ilginç savunma! Suçluluk duygusunu anlamak için yapmış
09:56 Mavi bebek müjdesi! Demet Evgar doğum yaptı
09:41 İstifa eden sekreterin kıdem tazminatını asgari ücretten hesaplanması Yargıtay'a takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 11:28:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sıfır otomobili arıza yapmıştı, 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement