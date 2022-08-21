Park halindeki otomobilin üzerinde unutulan para sahibine teslim edildi

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin üzerinde unutulan bin liralık banknotların bulunduğu poşet, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

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