Alınan bilgiye göre, Manisa Turgutlu kara yolunda Suat Atak'ın (49) kullandığı 06 CYS 659 plakalı tır, kontrolden çıkıp orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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