Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

10.08.2022 22:00
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çobanisa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda H.K. (33), A.E. (45) ve A.P. (32) gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ve 110 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Şehzadeler, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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