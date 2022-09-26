Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi 806 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın en üst katında ikamet eden Mehmet C. (50), eşine sinirlenip evi ateşe verdi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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