Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

26.09.2022 03:22
Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eşine sinirlenen kişi evini yaktı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eşine sinirlenen kişi evini yaktı.

Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi 806 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın en üst katında ikamet eden Mehmet C. (50), eşine sinirlenip evi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye görevlilerine bıçakla saldıran Mehmet C, polis ekipleri tarafından yakalanarak evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen şüpheli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mehmet C'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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