Manisa'da eşini darp eden koca, ihbar üzerine gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da eşini darp eden koca, ihbar üzerine gözaltına alındı

04.10.2022 21:40
Manisa'da eşini darp eden koca, ihbar üzerine gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eşini darp eden koca, ihbar üzerine gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eşini darp eden koca, ihbar üzerine gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, babasının odaya kilitlediği annesini darp ettiğini söyledi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, eşini darbeden B.T'yi (50) gözaltına aldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan A.T. (45) ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili ihbarda bulunan genç kız da annesiyle birlikte hastaneye gitti.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da eşini darp eden koca, ihbar üzerine gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da eşini darp eden koca, ihbar üzerine gözaltına alındı - Son Dakika
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