Manisa'da üniversite öğrencisi kızı silahla yaralayan eski erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da üniversite öğrencisi kızı silahla yaralayan eski erkek arkadaşı tutuklandı

08.09.2022 18:32
Manisa'da üniversite öğrencisi kızı silahla yaralayan eski erkek arkadaşı tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi kızı silahla ağır yaralayan eski erkek arkadaşı tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi kızı silahla ağır yaralayan eski erkek arkadaşı tutuklandı.

Tunca Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Hilal S'yi (21), önceki gün evinin önünde silahla yaraladıktan sonra kaçan ve İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan firari şüpheli Ö.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yararlı üniversite öğrencisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Önceki gün Tunca Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Hilal S. (21), evinin önüne gelen eski erkek arkadaşı Ö.L. (43) tarafından zorla hafif ticari araca bindirilmek istenmişti.

Direnen Hilal S. mahalle sakinlerinin müdahale etmesi sonucu çıkan arbedede kaçmaya çalışırken şüphelinin ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Hilal S. ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli Ö.L, yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçmıştı.

YORUMLAR
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Manisa'da üniversite öğrencisi kızı silahla ağır yaralayan eski erkek arkadaşı yakalandı Manisa'da üniversite öğrencisi kızı silahla ağır yaralayan eski erkek arkadaşı yakalandı Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde başlayan yangın, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde başlayan yangın, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.
Kaynak: AA

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da üniversite öğrencisi kızı silahla yaralayan eski erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

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