Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde başlayan yangın, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da üniversite öğrencisi kızı silahla yaralayan eski erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

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