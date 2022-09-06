Manisa'da üniversite öğrencisi kız eski erkek arkadaşı tarafından silahla ağır yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da üniversite öğrencisi kız eski erkek arkadaşı tarafından silahla ağır yaralandı

06.09.2022 16:18
Manisa'da üniversite öğrencisi kız eski erkek arkadaşı tarafından silahla ağır yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisini kaçırmaya çalışan eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisini kaçırmaya çalışan eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tunca Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Hilal S. (21), evinin önüne gelen eski erkek arkadaşı Ö.L (43) tarafından zorla hafif ticari araca bindirilmek istendi.

Hilal S. direnince, Ö.L. tarafından önce darbedildi sonra başına silah dayandı.

Mahalle sakinlerinin müdahale ettiği olayda Ö.L. ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Bu esnada kaçmaya çalışan Hilal S'yi kovalayan Ö.L, tabancayla ateş etti.

Sırtından vurulan Hilal S, ağır yaralandı. Şüpheli ise yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı Hilal S, daha sonra ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşananları gözyaşları içinde anlatan mahalle muhtarı Suna Marangoz, bağrışma sesi üzerine sokağa yöneldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir kişi mahallemizin kızının başına silah dayamış, zorla aracına almaya çalışıyordu. Kız da yalvararak 'Ne olur muhtarım kurtarın beni' diyordu. Bir şey yapamadım. 'Ne olur başını derde sokma, kızımız daha çok genç, yapma' diyerek ikna etmeye çalıştım. 'Arabaya binecek' diye ısrar ediyordu. O arada bir kişi zanlının elindeki silahı almaya çalıştı. Komşumun ayağına sıktı, o sırada silahı tutukluk yaptı. Bunu fırsat bilen kızımız kaçmaya çalıştı. Kaçınca tekrar kovaladı, kız benim arkama geçti, birlikte mücadele ettik. O arada tekrar arkama geçip kızı sırtından vurdu."

Mehmet Sait Atay da zanlının kızın kafasına silah dayadığını, müdahale etmeye çalışanları da tehdit ettiğini anlattı.

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Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da üniversite öğrencisi kız eski erkek arkadaşı tarafından silahla ağır yaralandı - Son Dakika

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