Manisa'da pencereden düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da pencereden düşen genç ağır yaralandı

15.09.2022 17:38
Manisa'da pencereden düşen genç ağır yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, klima motorunu kontrol etmek isterken pencereden düşen 27 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, klima motorunu kontrol etmek isterken pencereden düşen 27 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Anafartalar Mahallesi'nde yaşayan Agahan Şahin, klima motorunu kontrol etmek istediği sırada 2. kattaki evin penceresinden düştü.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da pencereden düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika

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