Kuyumcu çalışanı bileziği kontrol ettiğinde sahte olduğunu saptadı. Bu sırada tuvaleti kullanacağını söyleyen kadın şüpheli, yakınlardaki bir hana girdi. Hanın tuvaletinin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheliyi polis ekipleri gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da kuyumcuya sahte altın vermek isteyen kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.