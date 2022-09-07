Manisa'da kuyumcuya sahte altın vermek isteyen kişi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuyumcuya sahte altın bilezik bozdurmak isteyen kişi gözaltına alındı.
Doktor Ahmet Sadık Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren A.Y. (30), altın bilezik bozdurmak istedi.
Kuyumcu çalışanı bileziği kontrol ettiğinde sahte olduğunu saptadı. Bu sırada tuvaleti kullanacağını söyleyen kadın şüpheli, yakınlardaki bir hana girdi. Hanın tuvaletinin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheliyi polis ekipleri gözaltına aldı.
A.Y işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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