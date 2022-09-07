Manisa'da otomobilden fırlayan lastiğin isabet ettiği polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da otomobilden fırlayan lastiğin isabet ettiği polis memuru yaralandı

07.09.2022 18:48
Manisa'da otomobilden fırlayan lastiğin isabet ettiği polis memuru yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilden fırlayan lastik, uygulama yapan polise çarparak yaralanmasına neden oldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilden fırlayan lastik, uygulama yapan polise çarparak yaralanmasına neden oldu.

Osman Uzun'un (50) kullandığı 45 ZB 9016 plakalı otomobilin sağ arka lastiği, Manisa- Turgutlu kara yolunun Akpınar mevkisinde yerinden çıkarak, uygulama noktasındaki trafik polisi Necmettin Karapınar'a (54) isabet etti.

Yaralanan Karapınar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Trafik polisinin bacağında kırık oluştuğu öğrenildi.

Lastiği jantla beraber kopan otomobil ise bir süre sonra güçlükle durabildi.

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Kaynak: AA

Osman Uzun, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilden fırlayan lastiğin isabet ettiği polis memuru yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da otomobilden fırlayan lastiğin isabet ettiği polis memuru yaralandı - Son Dakika
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