Manisa'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

18.08.2022 08:40
Manisa'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Rıdvan A'nın kullandığı 45 AHL 371 plakalı otomobil, Turgut Özal Mahallesi'ndeki Turgutlu Caddesi'nde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonun demir korkulukları ve ışıklı tabelasına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Rıdvan A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan D. B, yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Manisa'da iki panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Manisa'da iki panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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