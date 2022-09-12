Kazada yaralanan her iki araçtaki yolcular İ.T. (40) ve M.Ç. (50), 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da otomobilin cipe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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