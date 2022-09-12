Manisa'da otomobilin cipe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da otomobilin cipe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

12.09.2022 00:36
Manisa'da otomobilin cipe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin cipe çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin cipe çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 45 PN 002 plakalı otomobil, Manisa Turgutlu yolu Akpınar mevkisinde, T.T. yönetimindeki 35 TIT 17 plakalı cipe çarptı.

Kazada yaralanan her iki araçtaki yolcular İ.T. (40) ve M.Ç. (50), 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

M.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilin cipe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da otomobilin cipe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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