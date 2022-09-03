Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

03.09.2022 04:02
Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri, firari hükümlüyü 5. kattaki evine itfaiye merdiveniyle girerek yakaladı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri, firari hükümlüyü 5. kattaki evine itfaiye merdiveniyle girerek yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin (32) Alaybey Mahallesi 811 Sokak'taki evinde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine eve giden ekipler, hükümlünün ikna çabalarına rağmen kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye ekiplerini çağırdı.

Gerekli güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri, itfaiye aracının yangın merdiveniyle 5. katta bulunan eve balkondan girdi.

Gözaltına alınan A.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Manisa'da polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı Manisa'da polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı Çıkan yangında market kullanılamaz hale geldi Çıkan yangında market kullanılamaz hale geldi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:18 Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs tablosunu yayınladı: 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti
00:08 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim geldi
00:05 Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor
23:32 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer görevinden ve partisinden ayrıldı
23:08 Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 04:02:38. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement