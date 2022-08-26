Komşularına hızlı davrandıkları için teşekkür eden Adıyaman, "Çocuğuma 6 köpek bir anda saldırmış, çok şükür ucuz atlattık daha da kötü olabilirdi. Sahipsiz köpeklerin mahalleden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Adıyaman, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.