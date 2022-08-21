Kaza, saat 10.30 sıralarında Çobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) personeli olan Gökhan Halıcı'nın kullandığı 45 FF 314 plakalı motosiklet, Emrah G. yönetimindeki 45 AİC 145 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Halıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Midibüs sürücüsü, gözaltına alındı. Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Midibüs ile çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika

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