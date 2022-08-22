Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı - Son Dakika
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı

22.08.2022 11:48
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçidin bariyerlerine çarparak durabildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçidin bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Mimar Sinan Bulvarında, saat 05.00 sıralarında sürücü E.Ü. (33) idaresindeki 35 AY 3853 plakalı otomobil ile İzmir istikametine seyir halinde iken Fatih Sultan Mehmet Alt geçidinin girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü E.Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.K. (22) yaralandı. E.Ü. Merkezefendi Devlet Hastanesinde, araçta yolcu olarak bulunan İ.Y. ise Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı - Son Dakika
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