Manisa'da darbedilen 16 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da darbedilen 16 yaşındaki çocuk yaralandı

02.09.2022 02:16

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tanımadığı kişi tarafından darbedilen 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tanımadığı kişi tarafından darbedilen 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre 1. Anafartalar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda kaykay yapan kişi, Ç.B'nin (16) üzerine kaykayını sürmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Ç.B'yi saçlarından sürükleyerek darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ç.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da darbedilen 16 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da darbedilen 16 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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