Manisa'da ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

21.08.2022 15:10
Manisa'da ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın Sevimli (41) idaresindeki 45 T 0126 plakalı ticari taksi, 2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesinde Hazarbey Özcan'ı kullandığı 06 AP 2203 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan taksi sürücüsü ile yolcular Cennet Benli (39) ve Bekir A. (5) Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Manisa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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