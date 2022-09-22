Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde Mehmet Ali K. (30) ile kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü arasında yol vermeme meselesinden tartışma çıktı. Araçlarını durdurup inen bu kişiler, kavga etmeye başladı. Motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklanan Mehmet Ali K, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da trafikte yol vermeme kavgasında bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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