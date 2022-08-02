Ekiplerce şüpheli A.Y'nin (30) üst ve ikametinde yapılan aramada 92 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. ??????

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da üzerinde ve ikametinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

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