Manisa'da üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

04.10.2022 15:58
Manisa'da üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinden uyuşturucu çıkan Afganistan uyruklu kişi tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinden uyuşturucu çıkan Afganistan uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Afganistan uyruklu olduğu belirlenen H.T'nin (30) üst aramasında 71 gram metamfetamin ve 3 sentetik ecza hap ele geçirildi.

H.T emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika
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