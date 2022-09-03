LAVABOYA DÖKÜLEN ASETON PARLADI, ÇALIŞANIN ELİNDEKİ ASETON ŞİŞESİ TUTUŞTU

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir kuyumcu atölyesinde lavaboya döktüğü asetonu, yakarak temizlemeye çalışan iş yeri çalışanı, yangına neden oldu. Elindeki aseton şişesi alev aldıktan kısa bir süre sonra iş yerine sıçrayan yangın, diğer çalışanların müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangın, iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 29 Ağustos günü 13.37'de Şehzadeler ilçesindeki bir kuyumcu atölyesinde yaşandı. Henüz bir hafta önce çırak olarak işe başlayan iş yeri çalışanı, bidondaki asetonu kullanmak üzere küçük plastik şişeye döktü. Asetonu şişeye dökerken, lavaboya da döken genç, lavaboyu ilginç bir yöntemle temizlemeye çalıştı. Lavaboya dökülen aseton çalışanın cebinden çıkardığı çakmağı çakmasıyla parladı. Elindeki aseton şişesi alev aldıktan kısa bir süre sonra iş yerine sıçrayan yangın, büyüdü. Diğer çalışanlar yangına paspas, su şişesi ve çeşme hortumuyla müdahale etti. Yangın, çalışanların müdahalesiyle güçlükle yaklaşık 2 dakika içerisinde söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı yangın, iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'UFAK ÇAPTA HASARIMIZ VAR'

İş yeri ortaklarından Alperen Haskaraca (26), "Dükkandaydım. Arkadaşlarımız lavaboda, yanıcı bir maddeyi şişeye dolduruyordu. Lavaboya da sıçrayan yanıcı maddeyi çakmakla temizlemeye çalıştığı için yangına sebep oldu. Panik olduk ama kısa sürede söndürdük. Ufak çapta hasarımız var ama Allah'tan çok şükür yaralımız yok" diye konuştu.