Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

21.09.2022 19:36
Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Oğuzhan E'nin kullandığı 45 YR 016 plakalı otomobil, Manisa- Akhisar kara yolu Selimşahlar Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Necati K. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerin sürücüleri ile Hediye K. ve Yusuf K. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, araçlardan yola savrulan motor ve parçalara çarpan Gündüz Erdem yönetimindeki traktör ile İbrahim Bekret idaresindeki 45 LJ 083 plakalı otomobilde de hasar oluştu.

YORUMLAR
500
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kaynak: AA

Selimşahlar, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 19:38:42. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement