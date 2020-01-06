Manisa'nın şehzadesi Umipig - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa'nın şehzadesi Umipig - Son Dakika Spor

Manisa'nın şehzadesi Umipig

12 dakika önce

Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon antrenör Ceyhun Cabadak yönetimindeki mütevazı kadrosuyla müthiş bir çıkış yaparak 14 maçta 9 galibiyetle 3'üncü sırada yer alan ve zirve yarışı veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da guard Isiah Umipig, hem performansı hem de sempatik tavırlarıyla...

Manisa'nın şehzadesi Umipig, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon antrenör Ceyhun Cabadak yönetimindeki mütevazı kadrosuyla müthiş bir çıkış yaparak 14 maçta 9 galibiyetle 3'üncü sırada yer alan ve zirve yarışı veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da guard Isiah Umipig, hem performansı hem de sempatik tavırlarıyla fark yaratıyor.

Maç başına 18.2 sayı, 5.3 asist, 3 ribaundla oynayan 27 yaşındaki basketbolcu, takımda sayı ve asist istatistiklerinde lider durumda.

Kente kısa sürede uyum sağlayan Umipig, taraftarın gönlüne de taht kurdu. Fırsat buldukça Türkiye'nin ve şehrin tarihi yerlerini gezip, takım arkadaşlarına kendisini Türk gibi hissettiğini söyleyen ABD'li oyun kurucu, ziyaretine gelen kız kardeşi Felisha Willis'le şehzadeler kenti Manisa'da şehzade kaftanı giyerek poz verdi. Umipig, şehzade kıyafetleriyle fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Başarılı basketbolcu ve kardeşinin pozuna yüzlerce beğeni ve yorum geldi.

TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

Türkiye'de 2'nci sezonunu geçiren Isiah Umipig, ABD'de tesadüfen keşfedildi. Seattle kentine 2018 yazında Konyaspor Genel Menajeri Nihat Mala'nın oğlu Ege'nin düğününe giden FIBA Menajeri Ulaş Sağ, eski Pınar Karşıyakalı Alwin Snow'un düzenlediği özel basketbol turnuvasında Umipig'i gördü. Seattle Üniversitesi'nde oynadıktan sonra Slovakya, Belçika ve Bulgaristan'da forma giyen oyuncu, Sağ'ın teklifiyle Türkiye'ye geldi. Geçen sezon Düzce Belediyespor'da oynayan Umipig, bu sezon transfer olduğu Manisa BŞB'yi zirve yarışına ortak etti.


Büyükşehir Belediyespor, Ceyhun, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:07 Kaynak: DHA
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