Yangın, Selendi ilçesi Mıdıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D.'ye ait depo olarak kullanılan 2 katlı ahşap evin üst katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede her tarafı kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Ahşap evle beraber 3 balya saman da yandı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Mıdıklı, Selendi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da çıkan yangında ahşap ev kül oldu - Son Dakika

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