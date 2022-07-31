Manisa'da çıkan yangında ahşap ev kül oldu - Son Dakika
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Manisa'da çıkan yangında ahşap ev kül oldu

31.07.2022 15:25
Manisa'da çıkan yangında ahşap ev kül oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde ahşap bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde ahşap bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Selendi ilçesi Mıdıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D.'ye ait depo olarak kullanılan 2 katlı ahşap evin üst katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede her tarafı kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Ahşap evle beraber 3 balya saman da yandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

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Çamur altında kalan iş makinesi operatörü arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor Çamur altında kalan iş makinesi operatörü arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor Çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor Çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, Mıdıklı, Selendi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da çıkan yangında ahşap ev kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da çıkan yangında ahşap ev kül oldu - Son Dakika
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