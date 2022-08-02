Yanıltıcı belgeli başarı hikayesi - Son Dakika
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Yanıltıcı belgeli başarı hikayesi

02.08.2022 12:36
Yanıltıcı belgeli başarı hikayesi

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, liseyi dışarıdan bitiren 26 yaşındaki Filiz Sert'in, 3,5 ayda hazırlandığı üniversite sınavında, eşit ağırlıklı da 492,62 puan aldığını, 1671'inci olduğunu gösteren 2022 YKS belgesi gerçek çıkmadı.

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, liseyi dışarıdan bitiren 26 yaşındaki Filiz Sert'in, 3,5 ayda hazırlandığı üniversite sınavında, eşit ağırlıklı da 492,62  puan aldığını, 1671'inci olduğunu gösteren 2022 YKS belgesi gerçek çıkmadı.

Filiz Sert'in, sınavdaki başarı iddiasının gerçek olmadığı yönündeki ihbar adının açıklanmasını istemeyen bir ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yetkilisi tarafından DHA'ya iletildi. Kendi gibi Manisalı olan Filiz Sert'in puanını incelediğini söyleyen görevli, "Aldığı puanla ilk 2 milyonluk gruba girebilmiş" dedi. Bu uyarının ardından DHA muhabirinin yeniden temas kurduğu Filiz Sert, elindeki belgenin gerçek olduğunu söyledi. TC kimlik numarasıyla sonucu ÖSYM'nin internet sitesinden kontrol etme teklifini ise "TC numaramı hatırlamıyorum" diye geri çevirdi.

Filiz Sert'in başarı haberini, dayandırdığı belge gerçekleri yansıtmadığı için özür dileyerek yayından çekiyoruz.


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Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanıltıcı belgeli başarı hikayesi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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