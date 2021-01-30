Manisa'nın simgesi yılkı atları karlı havada unutulmadı - Son Dakika

Manisa'nın simgesi yılkı atları karlı havada unutulmadı

30.01.2021 10:04

Manisa'nın simgesi yılkı atları karlı havada unutulmadı Manisa'nın 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yılkı atlarına yemleme çalışması yapıldı Manisa'nın yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yiyecek bulmakta güçlük çeken...

Manisa'nın simgesi yılkı atları karlı havada unutulmadı

Manisa'nın 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yılkı atlarına yemleme çalışması yapıldı

MANİSA - Manisa'nın yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yiyecek bulmakta güçlük çeken yılkı atları için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakıldı.

Manisa ve İzmir arasında yer alan 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kendine has florası, tarihi, mitolojik hikayeleri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Dağı Milli Parkında kar yağışı sonrası yaban hayatı da yem bulmakta güçlük çekmeye başladı. Yaban hayatını ve canlı çeşitliliği korumak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri tarafından yemleme çalışması yapıldı. Ekipler özellikle Manisa'nın simgesi haline gelen yılkı atları ile çeşitli kuş ve yırtıcı türler için belirlenen noktalara yonca, ekmek ve kuş yemi bıraktı.

Öte yandan Manisa'nın simgesi haline gelen ve sayıları 500'ü geçen yılkı atları da bırakılan yemleri yediği anlar görüntülendi. Yemlerin bırakılması sonrası yılkı atları hemen bölgeye gelerek kendilerine bırakılan yoncaları yemeye başladı. Atların yemlendiği o anlar havadan görüntülendi.

Yaban hayatının korunması ve desteklenmesini amaçladıklarını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, milli parka gelen ziyaretçilere de uyarılarda bulundu. Özellikle yaban hayatının korunması amacıyla çevrenin kirletilmemesini isteyen Ernalçacı, "Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün görevlerinden bir tanesi de yaban hayatını desteklemek ve korumak. Daha önceki zamanlarda bu yaban hayvanları şehir ve köylere inerek gıda ihtiyaçlarını karşılamaktaydılar. Ancak gelişen sanayi, kalabalık nüfus bunları buraya hapis etti. Manisa ve İzmir arasında kalan Spil Dağı Milli Park Müdürlüğümüzde bulunan yaban hayvanlarımız bilhassa Spil Dağı Milli Parkımızın simgesi haline gelmiş yaklaşık 400-500 civarındaki yılkı atlarımız kışın çetin şartlarında gıdaya ihtiyaç duyuyorlar. Bizler de ocak ve şubat aylarında yonca, ekmek, kuş yemleriyle bu hayvanlarımızın gıda ihtiyaçlarına destek olmaktayız. Amacımız yaban hayatını bizden sonraki nesillere de bol çeşit ve sağlıkla ulaştırmak" dedi.

"Yemlemelerimiz devam edecektir"

Yemleme çalışmalarının devam edeceğini bildiren Ernalçacı, "Bugün 300 kilogram yonca, 100 kilo kuş yemi 350-400 arasında ekmek takviyesi yaptık. Hava şartları böyle devam ettiği sürece yemlemelerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımıza en büyük çağrım; hayvanlar da bizler kadar yer yüzünün sahipleridir. Onlara destek olurken çevreyi kirletmemelerine özen göstermelerini, onlara yemek artıklarını atarken dahi uzaktan değil de yanlarına yaklaşık kibar bir şekilde bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Onlar bizim bu ilgimize muhtaçlar" diye konuştu.

Manisa'nın simgesi yılkı atları karlı havada unutulmadı
Manisa'nın simgesi yılkı atları karlı havada unutulmadı
Manisa'nın simgesi yılkı atları karlı havada unutulmadı
Manisa'nın simgesi yılkı atları karlı havada unutulmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Manisa'nın simgesi yılkı atları karlı havada unutulmadı - Son Dakika


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