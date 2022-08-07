Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde 19: 30'da başlayan orman yangınına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozoz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve 4 helikopter ile havadan destek verdi.

Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Soma'da orman yangını ile mücadeleye devam ediliyor - Son Dakika

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