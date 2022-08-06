Manisa'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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Manisa'da ormanlık alanda yangın

06.08.2022 20:53
Manisa'da ormanlık alanda yangın

Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 19.20 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. İhbar gelmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 16 arazöz, 4 helikopter ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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