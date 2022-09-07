Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 2 uçak ile 30 arazöz 4 su tankeri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Soma'daki orman yangını kontrol altında - Son Dakika

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