Manisa'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

07.09.2022 14:52

MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Soma ilçesi Adil Mahallesi civarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Soma'da farklı noktada ikinci orman yangını Soma'da farklı noktada ikinci orman yangını Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyü için verilen 'laboratuvar' önergesi kabul edilmedi Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyü için verilen 'laboratuvar' önergesi kabul edilmedi
Kaynak: DHA

Soma, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultanbeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:42:22. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement