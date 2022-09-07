Soma ilçesi Adil Mahallesi civarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Manisa'da çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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