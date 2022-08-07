Soma'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Soma'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü

07.08.2022 13:10
Soma'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü

Manisa'nın Soma ilçesinde dün akşam başlayan ve bu sabah kontrol altına alınabilen yangında 50 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün akşam başlayan ve bu sabah kontrol altına alınabilen yangında 50 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Soma ilçesi Deniş Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve çok sayıda ekibin müdahale ettiği orman yangını bu sabah saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 50 hektar ormanlık alanın yangından zarar gördüğü tespit edildi. Orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan müdahale edilirken, havadan da 10 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile destek verildi. Yangına ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. - MANİSA

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Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı Soma'daki orman yangınının etrafı çevrildi Soma'daki orman yangınının etrafı çevrildi
Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soma'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soma'daki orman yangınında 50 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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