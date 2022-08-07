Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında

MANİSA'nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede zarar gören alanın ölçümleri sürüyor.

Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı. İhbar üzerine yangına ilk müdahaleyi Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve 4 yangın söndürme helikopteri ile havadan yangına müdahahale etti. Bölgede havanın kararmasıyla, mücadeleye 2 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Yangın, 12 saatlik çalışmanın ardından sabah 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanın ölçüm çalışmaları devam ediyor.