Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında - Son Dakika
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Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında

07.08.2022 08:39
Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında

MANİSA'nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede zarar gören alanın ölçümleri sürüyor.

Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı. İhbar üzerine yangına ilk müdahaleyi Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve 4 yangın söndürme helikopteri ile havadan yangına müdahahale etti. Bölgede havanın kararmasıyla, mücadeleye 2 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Yangın, 12 saatlik çalışmanın ardından sabah 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanın ölçüm çalışmaları devam ediyor.


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Soma'daki orman yangınının etrafı çevrildi Soma'daki orman yangınının etrafı çevrildi Manisa'daki orman yangınına müdahale sürdü Manisa'daki orman yangınına müdahale sürdü
Kaynak: DHA

Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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