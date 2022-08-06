SOMA'DA ORMAN YANGINI EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR - Son Dakika
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SOMA'DA ORMAN YANGINI EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR

06.08.2022 20:43

MANİSA'nın Soma ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

MANİSA'nın Soma ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın saat 19.20 sıralarında Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 16 arazöz, 3 su tankeri ve 4 yangın söndürme helikopteri ile 4 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

MANİSA,(DHA)

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Kaynak: DHA

Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOMA'DA ORMAN YANGINI EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR - Son Dakika

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