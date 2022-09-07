Manisa Soma'da bir orman yangını daha çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa Soma'da bir orman yangını daha çıktı

07.09.2022 17:02
Manisa Soma'da bir orman yangını daha çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken başka bir mevkide çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken başka bir mevkide çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı.

Kızılören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 10 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Öte yandan öğle saatlerinde Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ise kısmen kontrol altına alındı.

YORUMLAR
500
Manisa'da kuyumcuya sahte altın vermek isteyen kişi yakalandı Manisa'da kuyumcuya sahte altın vermek isteyen kişi yakalandı
Kaynak: AA

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Soma'da bir orman yangını daha çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:07:43. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Soma'da bir orman yangını daha çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement