Ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı - Son Dakika
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Ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

30.08.2022 21:11
Ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde ilçeye bakan sarp yamaç olan ormanlık alana yıldırım düştü. Bölgede başlayan yangını görenler durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Anında müdahale eden orman işletme ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yağmurun da başlamasıyla yangını büyümeden kontrol altına aldı. - MANİSA

YORUMLAR
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Binanın terasında yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi Binanın terasında yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi Korkulukları aşan itfaiye erleri trendeki yangına müdahale etti Korkulukları aşan itfaiye erleri trendeki yangına müdahale etti
Kaynak: İHA

İtfaiye, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı - Son Dakika
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