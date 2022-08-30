Alınan bilgilere göre, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde ilçeye bakan sarp yamaç olan ormanlık alana yıldırım düştü. Bölgede başlayan yangını görenler durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Anında müdahale eden orman işletme ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yağmurun da başlamasıyla yangını büyümeden kontrol altına aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı - Son Dakika

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