Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınırken, ilçenin farklı bir noktasındaki ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. İlçeye bağlı kırsal Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, yangın kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştı.
Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika