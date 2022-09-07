Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika
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Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi

07.09.2022 17:00

Manisa'nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı. İlçenin farklı bir bölgesi daha alevlere teslim oldu. Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaşınca 2 mahalle de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınırken, ilçenin farklı bir noktasındaki ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. İlçeye bağlı kırsal Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Manisa'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yaklaştı, 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, yangın kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştı.

Manisa'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yaklaştı, 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yaklaştı, 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

2 MAHALLE TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Kaynak: DHA

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika

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