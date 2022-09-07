Asgari ücret yılbaşında ne kadar olur? Hesap yapan SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi

Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, yangın kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştı.

Kaynak: DHA

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.